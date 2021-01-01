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Наша нержавейка
O нашем производстве
Наша компания производит сварные нержавеющие трубы методом АДС (TIG) в станах непрерывного проката штрипса.
Марки сталиПроизводство нержавеющих труб в соответствии с -
AISI: (American Iron and Steel Institute)
AISI-304 / 304l, AISI-316 / 316l, AISI-321
AISI-430, AISI-409, AISI-439
AISI-201, AISI-202, AISI-204Cu
AISI-430, AISI-409, AISI-439
AISI-201, AISI-202, AISI-204Cu
СтандартыНаша нержавеющая труба соответствует международным стандартам:
ASTM A-554, A-249, A-270
EN 10217-7
DIN 11850
EN 10217-7
DIN 11850