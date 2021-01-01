« MV STEEL GROUP» работает на рынке нержавеющего металла с 2002 года. Специализация компании — комплексная поставка всех видов нержавеющей стали по России и странам Балтии. Основное направление — поставка разных видов от мировых и отечественных производителей.

Кроме этого мы поставляем нержавеющие листы холоднокатаного и горячекатаного металлопроката, декоративные листы, нержавеющую ленту, рулоны, полосу, проволоку, плиты, различные затворы, краны и клапаны для ограждений и лестниц и различных стекольных систем. Нержавеющая сталь в Москве в наличии, на складе в городе.